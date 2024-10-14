Под Вологдой легковушку вмяло в ограждение после ДТП

[ Происшествия ]

На Обходе Вологды накануне в результате ДТП автомобиль Шевроле Лачетти оказался вмятым в ограждение. Авария произошла на 9-м километре дороги около съезда с федеральной трассы в сторону Норобово.

По информации регионального УМВД, водитель легкового автомобиля остановился на обочине, чтобы протереть фары. В это время в стоящий автомобиль врезался грузовой тягач с полуприцепом.

От удара легковушку правой стороной прижало к ограждению дороги, а левая сторона оказалась вмятой в салон. Из-за повреждения дверей находившиеся в Шевроле люди не могли выбраться наружу. Их пришлось вырезать из салона спасателям. Фура после удара вылетела в кювет.

В результате ДТП 30-летний водитель Шевроле с переломами был доставлен в больницу.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля заснул за рулем.

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Под Вологдой легковушку вмяло в ограждение после ДТП
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