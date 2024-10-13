Российские казаки сделали предупреждение квадроберам

Шумиха вокруг квадроберов набирает обороты. Все больше политиков и деятелей культуры дают свои комментарии по этой теме. Даже бизнес подсуетился, и уже во всю продаются товары для любителей этой субкультуры. Не осталось в стороне и российское казачество, которое также обратилось с заявлением в квадроберам …

В беседе с журналистами издания NEWS.ru, руководитель отдела по работе с казачьей молодежью Всероссийского казачьего общества Ярослав Прокопишин заметил, что на первый взгляд увлечение квадробингом не несет в себе ничего отрицательного, тем не менее имеется определенный негатив. По мнению собеседника в данной ситуации главным является «не уподобляться скотам».

Как подчеркнул Прокопишин, казаки всегда с уважением относились к природе, труду и дисциплине. Однако квадробинг по их мнению отвлекает современную молодежь от более важных проблем и формирует у них неправильные ориентиры. Он также напомнил, что Русская православная церковь учит людей добрым делам, и предостерегает от уподобления животным повадкам.

Увлечение квадробингом может нанести вред психическому здоровью детей, они просто могут потерять грань с реальностью. Поэтому лучше всего найти себе другое увлечение.

Дети должны понимать, что участие в подобных играх — это не повод для агрессии или нарушения норм общественного поведения. Категорически не поддерживаю эту деструктивную и асоциальную субкультуру и считаю, что она противоречит нашим традиционным православным и казачьим ценностям и устоям, — резюмировал Прокопишин.

Интересная точка зрения, которая имеет право на существование. Хотя может быть реально меньше обращать внимание на квадроберов, и тогда это движение потухнет само собой? Все проходит, пройдет и это …