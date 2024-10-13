Вологодские предприятия АПК получили 36 наград на выставке «Золотая осень-2024»

[ Общество ]

Предприятия агропромышленного комплекса Вологодской области получили 36 наград всероссийской выставки «Золотая осень-2024».

«По итогам конкурса вологодские предприятия получили 36 наград. Из них 28 золотых медалей, четыре серебряных, две бронзовых и две благодарности министерства сельского хозяйства России. Всего заявки на участие в конкурсной программе выставки «Золотая осень» подавала 21 региональная организация. Результаты каждой из них отмечены на высоком уровне», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

К примеру, шесть предприятий области приняли участие в конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства». Хозяйства получили четыре  золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль в номинациях «Воспроизводство стада сельскохозяйственных животных», «Молочное скотоводство», «Овцеводство», «Коневодство», «Птицеводство».

Десять вологодских предприятий участвовали в конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции». При этом 23 из 24 образцов представленной продукции получили золотые медали, еще одна медаль – серебряная. От Вологодской области были представлены молочная и колбасная продукция, яйцо, черная осетровая икра, десерты и варенья, напитки.

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