Георгию Филимонову не понравилась работа подрядчика в сквере у картинной галереи

Губернатор Георгий Филимонов подверг критике работу подрядчика, который выполнял ремонтные работы в сквере у картинной галереи. По его мнению, работа не соответствует критериям, предъявляемым вологодским правительством.

«На примере сквера у картинной галереи видим, что подрядчик выполнил работу, которая не соответствует строгим критериям и уровню, которые предъявляет правительство Вологодской области к работе подрядных организаций. Мы неоднократно прямо заявляли, что в Вологодской области будут работать только добросовестные, трудолюбивые организации-подрядчики, которые в полной мере осознают свою ответственность», - написал Филимонов в своем telegram-канале.

Губернатор также заявил, что в регионе не будут работать те подрядные организации, которые с должным уважением не относятся к людям.