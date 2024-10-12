Инфляция им не страшна. В сеть попало меню и стоимость из столовой Центробанка

[ Экономика ]
Автор:
Иван Гордеев

Инфляция в России, несмотря на все усилия Центробанка, и не думает замедляться. Скандалы с резкими взлетом цен на тот или иной продукт сменяют друг друга. То подражают куриные яйца, то картофель с морковкой и так далее. Но есть в нашей стране островок стабильности, где люди понятия не имеют что такое инфляция. 

Вы друзья не поверите, но это Центробанк. Достоянием общественности стали цены из столовой Центрального Банка. И стоит признать, цены довольно божеские. 

меню из столовой Центробанка

меню из столовой Центробанка

меню из столовой Центробанка

Например, куриный бульон стоит всего лишь 2,03 руб, покушать икру на багете можно за 114,38 руб. Самым дорогим блюдом оказалась рыбная плетенка, она стоит 271,11 руб. 

Если представить уровень зарплат сотрудников Центробанка, то можно сказать, что питаются они практически даром. 

Кстати интересно, а бензином по какой цене они заправляются?
 

Теги:
экономика инфляция
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