В Вологде определили победителей конкурса по благоустройству территорий

В областной столице состоялось торжественное награждение победителей и призёров двух городских конкурсов: «Благоустройство территорий городского округа города Вологды» и «Цветущий город». Оба проекта направлены на улучшение облика города и вовлечение вологжан в его благоустройство. В конкурсах участвовали представители бизнеса, образовательных учреждений и общественных организаций, ТОСов, ТСЖ, а также неравнодушные жители.

Конкурс «Благоустройство территорий городского округа» проводился впервые, и в нем приняли участие 36 вологжан. В номинации «Лучший двор» победителем стал ЖК «Затон» (ул. Пугачева, 48), получивший главный приз – 100 тыс. рублей. Второе и третье места заняли ТСЖ «МЖК» и ТСЖ «Чехова – 4», которым были вручены сертификаты на 50 и 20 тыс. рублей соответственно.

«В этом году мы провели два замечательных конкурса. Вологжане активно присоединились к данным проектам и собрали самые лучшие практики. Вы сами видите, каким ухоженным и чистым становится наш город в этом году. В частности, благоустраивается множество территорий. Центральная часть города преобразилась – бульвар на проспекте Победы, площадь Дрыгина. Скоро откроется привокзальная площадь Бабушкина, бульвар на улице Ильюшина и другие объекты. Спасибо вам, что участвуете в преобразовании Вологды и делаете наш город красивее», – отметила начальник Департамента городского хозяйства администрации города Вологды Юлия Попова.

В номинации «Лучшее частное домовладение» первое место завоевала Елена Перцева, хозяйка дома по улице Рубцова, 19. Ей вручили сертификат на 30 тыс. рублей. Второе и третье места достались домовладельцам с улиц Баранковской, 31 и Космонавтов, 17А.

Кроме того, жюри оценило прилегающие территории коммерческих и некоммерческих организаций. Победителем стала организация «Старт», удостоенная сертификата на 140 тыс. рублей. Второе и третье места заняли «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и Вологодский научный центр РАН.

Конкурс «Цветущий город», который проводится с 2008 года, собрал 224 заявки в четырёх номинациях. Так, приз за «Лучшую клумбу-цветник» достался «Вологодскому оптико-механическому заводу». Детские сады «Гнёздышко» и «Медвежонок» заняли второе и третье места.

В номинации «Цветы любимому городу» победу одержал ТОС «Баранково». Первое место за «Цветущий балкон» занял Дмитрий Пугалов из Молочного, а фотоконкурс «Цветочный кадр» выиграли Светлана Куваева и её сын Павел.