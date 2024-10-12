Четыре детских сада отремонтировали в Вологде

В областной столице завершились запланированные на этот год ремонтные работы в детских садах №26 «Солнышко», №38 «Красная шапочка», №63 «Золушка» и №108 «Гнездышко». На эти цели по решению губернатора Георгия Филимонова было выделено 80 миллионов рублей.

Работы проводились снаружи зданий. Так, в детском саду №26 «Солнышко» по улице Предтеченской, 31А ремонт был завершен к 1 сентября. Там отремонтировали фасад здания, отмостку, крыльца, козырьки, а также полностью заменили кровлю. Кроме того, специалисты провели частичное благоустройство территории и обновили тепловой узел.

А в детском саду №63 «Золушка» на ул. Горького, 109А заменили окна, обновили кровлю, теплоузел, отремонтировали фасад, отмостку, частично благоустроили территорию.

Аналогичные работы проводились в детских садах №38 «Красная шапочка» и №108 «Гнездышко».

Также в Вологде по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» и за счет средств областного бюджета в этом году ремонтировали школы №6, №7, № 8, №13, №15, №17, №23, №33 и лицей №32. В ряде учебных заведений создали уникальный дизайн-код – комплексное решение по оформлению внутренней отделки, навигации, мебели и др.