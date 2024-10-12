Вологодское «Динамо» с минимальным счётом обыграло «Знамя Труда» из Орехово-Зуево

[ Спорт ]

Динамо-Вологда

Матч прошел накануне, 11 октября. Эта игра открывала программу 27-го тура Чемпионата Второй футбольной лиги, в Дивизионе «Б». Вологодские футболисты благодаря голу Егора Елисеенко уже в компенсированное ко второму тайму время одержали победу с минимальным счётом 1:0. «Бело-голубые» победили в третий раз подряд и с 45-ю очками временно поднялись на 7-ю строчку турнирной таблицы группы 2. Отметим, что все остальные матчи тура будут сыграны в выходные.

До конца чемпионата осталось 3 тура. И следующий матч «Динамо-Вологда» проведёт дома, сыграв против калининградской «Балтики-БФУ» 20 октября.

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Фото: ФК "Динамо" Вологда
 

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