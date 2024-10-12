Два человека получили травмы в ДТП в Вологодском округе

Авария произошла вчера, 11 октября, в восемь часов утра на 2-м километре автодороги Надеево – Мироносица в Вологодском округе. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на Госавтоинспекцию Вологодской области.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, вследствие чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате дорожного происшествия пострадали два человека: водитель и сидевший рядом пассажир, мужчина 1984 года рождения. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности. Мужчины получили травмы различной степени тяжести и были доставлены скорой помощью в областную клиническую больницу

По информации ИА «Вологда Регион», у водителя врачи диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы. У его пассажира – ушиб головного мозга, переломы грудной клетки и бедра.

Кроме того, сообщается, что у находившегося за рулем мужчины отсутствовали водительские права.