Хоккеисты «Северстали» второй раз за сезон не смогли поразить ворота соперника

[ Спорт ]

Предыдущий раз это случилось на матче против ХК «Сочи», где череповчане проиграли со счётом 0:1. И вот накануне в домашнем матче тоже не с самой сильной командой, китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», подопечные Андрея Козырева нанесли 41 бросок по воротам Кейла Кейзера, но так и не смогли пробить вратаря. Сами же пропустили три шайбы, по одной в каждом периоде. Итог встречи – поражение «Северстали» со счётом 0:3

«Сегодняшняя игра – показатель разницы между исполнительным мастерством нашей команды и команды «Куньлунь». Она существенна», – коротко подвел итоги игры главный тренер череповчан Андрей Козырев.

Этой игрой «Северсталь» завершила домашнюю серию, набрав 4 очка из 6 возможных. Две победы и одно поражение. Сейчас череповчане, с 16-ю результативными баллами, размещаются на 6 строчке Западной конференции КХЛ, отставая на 1 очко от нижегородского «Торпедо» и петербургского СКА. Впереди «желто-черных» ждет самый дальний выезд сезона: по маршруту Владивосток – Хабаровск – Новосибирск. Следующий матч «Северсталь» проведёт против «Адмирала» 15 октября.

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Фото: ХК "Северсталь"
 

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