Комета века: 11-21 октября россияне увидят настоящее чудо своими глазами

Цучиншань-Атлас – огромная комета с ядром диаметром от 20 до 40 километров. Она пролетела мимо Солнца 27 сентября и теперь приближается к Земле. Кометы такого размера, видимые без специального оборудования, бывают лишь раз в столетие!

Чтобы насладиться зрелищем, достаточно посмотреть на запад-юго-западный горизонт сразу после захода Солнца. Комета будет находиться низко над горизонтом, постепенно поднимаясь к вечеру. Бинокль или небольшой телескоп усилят эффект, но даже невооруженным глазом можно будет увидеть это невероятное небесное явление!

Комету можно будет наблюдать несколько дней, начиная с пятницы 11 октября и до понедельника 21 октября. Пик ее яркости ожидается около 12 октября. В этот день, а также во вторник, 15 октября, пылевой след кометы будет особенно ярким, образуя четкую линию, пересекающую плоскость орбиты Земли.

Что делать, чтобы не пропустить космическое шоу:

1. Найдите место с открытым горизонтом: Идеально подойдут поля, парки или возвышенности, откуда открывается хороший обзор неба.

2. Приготовьтесь к холоду: Не забудьте теплые вещи, ведь наблюдение может затянуться.

3. Возьмите бинокль или телескоп: Они помогут вам рассмотреть комету во всех подробностях.

4. Поделитесь впечатлениями с друзьями: Сфотографируйте комету и расскажите о своем впечатлении от этого невероятного космического события.