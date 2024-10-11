Кошка будет сладко спать до утра: топ – 3 способа уложить кота на ночной отдых

Владельцам кошек хорошо известна ситуация, когда за день отоспавшийся кот, начинает буянить в ночные часы. Питомец носится по комнатам и коридорам, крушит цветочные горшки на окнах и сбивает с полок вещи. Кроме этого, он забирается в постель к хозяину и требует внимания. Тем самым резвящаяся кошка мешает спать всей семье. Опытные заводчики рассказали, что нужно сделать, чтобы кот ночью спал.

Топ – 3 способа уложить кошку на ночной отдых

Дисциплина

Принято считать, что кошки – это ночные животные, которые предпочитают гулять и охотиться в темное время суток. Однако, это заблуждение. На самом деле кошки строго придерживаются режима дня и ночи. Как правило, они выходят на охоту рано утро и поздно вечером. В остальное время кошка может отдыхать или тренировать охотничьи навыки.

Если хозяин ведет правильный образ жизни, ложится спать и встает утром в одно и то же время, то и кошка станет подстраиваться под установленное расписание. Поэтому, дома следует установить дисциплину и придерживаться распорядка дня.

Игры

Чтобы уложить кошку спать, с ней нужно поиграть вечером. Питомцу необходимо вести активный образ жизни. Весь день, он просидел дома один и вероятнее всего успел выспаться. Поэтому вечером его нужно занять делом. Для этого, можно использовать игрушки, даже обычные фантики от конфет способны заинтересовать кошку. Также, коту можно установить специальный комплекс, по которому можно вдоволь полазить и как следует наиграться.

Создайте уют

Кошки очень любят спать вместе с хозяином. Питомец чувствует себя защищенным, да и любимый человек наконец-то рядом. Но не всегда хозяину удобно спать, когда на его груди отдыхает тяжеленький котик.

Поэтому, кошке нужно обустроить лежанку на свободном месте дивана, лучше всего в ногах. Коты очень ценят мягкие ткани. Если положить плед или меховой коврик, то кошка пройти мимо не сможет и обязательно обустроится на уютном месте, где точно сладко проспит до утра.