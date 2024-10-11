Бомбилы возвращаются. В России могут исчезнуть агрегаторы такси

С появлением в России агрегаторов такси, из лексикона людей исчезло такое понятие как бомбилы. Частный извоз практически исчез, ибо потребность в нем больше не было. Но вот кажется все возвращается на круги своя. А причиной этого явления стал новый закон о такси, который вступил в силу 1 сентября 2024 года.

Слишком большое количество ограничений вынуждает водителей уходить в серую зону. Как известно по новому закону, водители должны иметь страховку, ежедневно проходить медкомиссию, и еще много требований. На самом деле это все правильно, поскольку клиент должен быть уверен в своей безопасности. Но у любого явления есть свои побочные явления, в очередной раз выросла стоимость поездки в такси. Пользоваться этой услугой многим россиянам стало просто не по карману. И не только это.

По данным Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», количество официально зарегистрированных таксистов стремительно уменьшается. Таксисты уходят в серую зону, россияне опять вспомнили слово бомбила.

Извозчики стали объединяться в группы, заводить общие чаты, создавать группы в социальных сетях, в которых люди могут вызвать такси, и это обойдется дешевле, чем официально вызвать такси по известным приложениям. Опять в моде сайты по поиску попутчиков наподобие известного “Blablacar.”.

Как это не странно, но Россия опять стремительно погружается в 90-е годы. А такие модные агрегаторы такси вообще могут уйти в прошлое. Получается ситуация тупиковая.

