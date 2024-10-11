Череповчанка выиграла кубок России по пауэрлифтингу

Ксения Демчинская одержала победу на кубке России по пауэрлифтингу в дисциплине «классическое троеборье». Соревнования проходят в городе Ноябрьск, Ямало-Ненецкого АО с 5 по 12 октября.

Ксения Демчинская стала лучшей в категории до 84 кг. В сумме череповчанка взяла вес 525 кг (приседание 200; жим 115, тяга 210).

Это уже не первая награда вологодских спортсменов на кубке. Ранее серебряные медали турнира завоевали Алина Удальцова в весовой категории до 52 кг., и Юлия Бахвалова в категории до 63 кг. Бронзовыми призёрами в троеборье стали Олеся Бутусова (весовая категория до 76 кг) и Юрий Грошников, который в свои 40 лет взял вес в 650 кг. От второго места по сумме троеборья его отделили всего 2,5 кг.