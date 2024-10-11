Девочка с мороженым «сбежала» с Проспекта Победы

[ Общество ]

Сразу несколько городских пабликов Вологды пишут сегодня о пропаже бронзовой «Девочки с мороженым», которая была установлена на проспекте Победы. Судя по фотографиям, на месте установки арт-объекта остался только котик.

Как заявили в городской администрации, девочка вернется на место после проведения ремонтных работ.

«Мы демонтировали скульптуру, чтобы изменить систему крепления. Причиной мог стать акт вандализма. Работы займут несколько дней, после чего объект вернётся на прежнее место. После установки основание будет ограждено сигнальной лентой, чтобы набрать прочность», – пояснила начальник департамента городского хозяйства администрации Вологды Юлия Попова.

Напомним, что скульптура была установлена на проспекте Победы Вологды 1 сентября

Теги:
арт-объекты крепление
 

Последние новости

Бомбилы возвращаются. В России могут исчезнуть агрегаторы такси
Череповчанка выиграла кубок России по пауэрлифтингу
Вологжанин на премиальном внедорожнике пытался скрыться от ДПС по тротуарам
Девочка с мороженым «сбежала» с Проспекта Победы
ТРЦ «Парма» – любимое место жителей Сыктывкара
Новую системы оплаты внедрят в общественном транспорте Вологды
Михаил Мишустин наградил двух вологодских работниц АПК
За господство над Вологодской областью будут бороться циклон и антициклон
Вологодские гимнасты выиграли чемпионат Северо-Западного округа
ТРЦ «Макси» — один из крупнейших торговых центров в Петрозаводске