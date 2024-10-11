Девочка с мороженым «сбежала» с Проспекта Победы

Сразу несколько городских пабликов Вологды пишут сегодня о пропаже бронзовой «Девочки с мороженым», которая была установлена на проспекте Победы. Судя по фотографиям, на месте установки арт-объекта остался только котик.

Как заявили в городской администрации, девочка вернется на место после проведения ремонтных работ.

«Мы демонтировали скульптуру, чтобы изменить систему крепления. Причиной мог стать акт вандализма. Работы займут несколько дней, после чего объект вернётся на прежнее место. После установки основание будет ограждено сигнальной лентой, чтобы набрать прочность», – пояснила начальник департамента городского хозяйства администрации Вологды Юлия Попова.

Напомним, что скульптура была установлена на проспекте Победы Вологды 1 сентября