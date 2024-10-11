Новую системы оплаты внедрят в общественном транспорте Вологды

В общественном транспорте Вологды в октябре будет внедрена новая система безналичной оплаты проезда. Существующие терминалы оплаты будут заменены на терминалы aQsi Cube. В частности, первый троллейбус с новым терминалом выйдет на линию уже 14 октября.
«Новые терминалы временно предназначены только для оплаты проезда банковской картой. Они будут установлены на дверях при входе в транспортное средство. При оплате проезда система автоматически создает электронный чек и информирует пассажира об успешной транзакции сообщением на экране терминала. Бумажный чек при этом не выдается, он сохраняется в облачное хранилище. К оплате принимаются банковские карты всех платежных систем», – рассказал и. о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.
При новой системе оплаты кондукторы-контролеры останутся. Они смогут контролировать всю информацию о произведенных платежах. Также всю информацию о проведенных транзакциях будет видеть водитель транспортного средства.
Возможность оплаты проезда за наличные при новой системе останется.
«Во время переходного периода до полной смены терминалов в транспортных средствах, нужно использовать терминал, размещенный на накопительной площадке салона. Он имеет соответствующее обозначение – «Электронная Вологда». После оплаты проезда терминал выдаст пассажиру бумажный билет», - уточнили в пресс-службе городской администрации.