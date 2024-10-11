Михаил Мишустин наградил двух вологодских работниц АПК

Председатель российского правительства Михаил Мишустин наградил двух работниц вологодского агропромышленного комплекса. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства» присвоено Анне Ульяновской из кооператива «Заборье» Тарногского округа, а также Любови Пановой из кооператива «Родина» Тотемского округа. Награды были вручены на заседании выставки «Золотая осень - 2024».

«Агропромышленный комплекс Вологодской области всегда выделялся среди всех. Высокие производственные показатели, внедрение технологий - всё зависит от специалистов. Они профессионалы, пример для всех, они ценят и любят то, что делают», - сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Как уточнили в пресс-службе врио губернатора, оператор машинного доения Анна Ульяновская в профессии более 30 лет. Получает первые места в разных конкурсах. Также отмечена разными благодарностями.

Стаж зоотехника Любови Пановой в сельском хозяйстве - 45 лет. Во многом благодаря ей, колхоз получил статус племенного репродуктора по разведению коров голштинской породы.

Выставка «Золотая осень-2024» проводится в эти дни в Москве. В ней участвуют хозяйства агропромышленного комплекса из разных регионов России.