За господство над Вологодской областью будут бороться циклон и антициклон

Погода в Вологодской области в выходные дни будет носить изменчивый характер из-за борьбы циклона с антициклоном. При этом волновой фронт активного циклона пойдет с запада, а на востоке области будет преобладать Сибирский антициклон. Вологда окажется на периферии между этими образованиями.

«Западные и центральные районы и округа окажутся во власти фронтального раздела, пройдут дожди, местами не исключены сильные (более 15 мм/12 час), при этом сохранятся положительные температуры. Восток области, напротив, будет под надежной опекой антициклона, поэтому там без осадков и с ночными заморозками», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Погода в Вологде, которая будет находиться на границе этих явлений, ожидается облачной, временами не исключен небольшой дождь. Дневные температуры до +9 градусов.

В понедельник, по предварительным данным, больших изменений в погоде не ожидается: на западе более теплая погода и осадки, на востоке – сухо и ночные заморозки.