Вологодские гимнасты выиграли чемпионат Северо-Западного округа

Юные вологодские гимнасты завоевали золотые медали первенства Северо-Западного федерального округа по спортивной гимнастике. Соревнования прошли в Вологде.

«За победу в первенстве Северо-Западного округа по спортивной гимнастике боролись юные гимнасты из Вологодской, Ленинградской, Калининградской и Новгородской областей. Наши юноши и девушки взяли золото в командном зачете. Поздравляю спортсменов и тренерский состав. Ждем новых побед», - прокомментировал победу вологодских спортсменок губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Как уточнили в пресс-службе врио губернатора, в сборную команду Вологодской области вошли воспитанники спортивных школ Череповца и Вологды: Анна Морозова, Ксения Пойгина, Дарья Барабанова, Мария Копыльцова, Макар Агафонов, Марк Мырсейитов, Олег Густелёв, а также Матвей Белозёров.

Теперь обе сборные команды Вологодской области представят Северо-Западный федеральный округ на первенстве России по спортивной гимнастике, который пройдет в последних числах октября в Сочи.