Вологодский муниципалитет нарушил работу с секретными сведениями

[ Общество ]

Одном из вологодских муниципалитетов была нарушена работа с секретными сведениями. Нарушения были выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ.

В частности, сотрудники муниципалитета, которые имели доступ к гостайне, заключили договор для обслуживания компьютерного оборудования с компанией, не имеющей соответствующей лицензией от ФСБ на этот вид работ.

«В ходе проверки установлено, что достоянием третьих лиц секретные сведения не стали. С учетом отсутствия в действиях госслужащих объективной стороны состава преступления, им объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для разглашения государственной тайны», - пояснили в пресс-службе ведомства.

В ФСБ также напомнили, что санкции по статье за разглашение гостайны предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.

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