Из-за неисправности электрощитка в Череповецком районе сгорел дачный дом

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Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану вчера, 10 октября, в начале одиннадцатого вечера. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

Пожар произошел в одноэтажном деревянном дачном доме в деревне Митенское Череповецкого района. На место происшествия были направлены 5 единиц техники и 9 специалистов МЧС России.

Ликвидировать возгорание удалось на площади 120 квадратных метров. Дом полностью уничтожен огнем.

Очевидцы сообщили, что возгорание началось на фасаде, где располагался электрощиток. Специалисты МЧС России считают, что его неисправность и стала причиной пожара.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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