Волейболистки «Северянки» с двух побед начали второй тур высшей лиги

[ Спорт ]

Волейболистки «Северянки» с двух побед начали второй тур высшей лиги. Матчи в эти дни принимает солнечная Анапа.

В среду подопечные Вадима Панкова в трех сетах обыграли «Уфимочку-УГНТУ» (25:12, 25:21, 25:15). Накануне не без проблем, но также в трех партиях справились с «Динамо-Анапа» (25:21, 25:22, 28:26).

«Не справились с блоком. Были провалы из-за потери концентрации. Особенно в третьей партии после успешной серии подач. Не смогли сняться в нужный момент. Тем самым дали возможность завестись сопернику и догнать нас. Нужно делать выводы и двигаться дальше, чтобы такие ситуации больше не повторялись», - сказала после игры центральная блокирующая «Северянки» Арина Поликарпова.

В выходные команды проведут ещё по одному матчу.

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