В Вологде установят памятник И. В. Сталину

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Сталин

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Он пояснил, что такое решение обусловлено запросом со стороны общественности.

Работы по изготовлению монумента уже близятся к завершению. Памятник будет установлен на территории дома-музея «Вологодская ссылка», в котором И. В. Сталин проживал с декабря 1911 года по февраль 1912 года.

«При всём понимании неоднозначной интерпретации роли личности, мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею, потому что наша история – это единая и неделимая цепь взаимосвязанных, скованных между собой звеньев исторического процесса, каждое из которых формировало силу, дух и волю нашего великого народ», – отметил Георгий Филимонов.

Помимо этого, планируется установить памятник и Ивану Грозному, бронзовая модель которого находится в кабинете губернатора. Георгий Филимонов утверждает, что установка памятника Иоанну Васильевичу более чем логична в Вологде, потому что его фигура неотъемлемо связана с областной столицей и историей региона в целом.

Иван Грозный

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памятник Сталин Иван Грозный
Фото: тг-канал Георгия Филимонова
 

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