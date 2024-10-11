В Вытегре осудили женщину за гибель ребенка в пожаре

[ Происшествия ]

Трагедия произошла в марте этого года в поселке Депо Вытегорского района. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

33-летняя женщина истопила дома печь и ушла на работу, а ее 5-летняя дочь осталась одна. Снаружи на входную дверь мать повесила навесной замок. В какой-то момент от воздействия топочных газов через трещины и неплотности в кладке дымохода печи произошло возгорание. В результате этого, малышка погибла от острого отравления окисью углерода.

«Судом установлено, что неосторожные действия матери находятся в прямой причинно-следственной связи со смертью малолетней дочери. Перед началом отопительного сезона и в течение него женщина не организовала проведение проверки и ремонт печи, очистку дымохода от сажи. При наличии повреждений дымовой трубы, не убедилась в исправности печи, проявив преступную небрежность. Являясь матерью малолетнего ребенка, не убедилась, что горение в топке печи завершено, и, осознавая потенциальную опасность печного отопления, ушла на работу, оставив малолетнюю дочь на продолжительное время одну в квартире», – пояснили в пресс-службе.

Женщину признали виновной в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд, с учетом смягчающих обстоятельств, назначил ей наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

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смерть по неосторожности гибель ребенка
 

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