Вологодские пенсионеры заняли первое место на всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Вологодчины приняли участие в IX Спартакиаде пенсионеров России. Соревнования проходили по следующим дисциплинам: пулевая стрельба, настольный теннис, плавание, легкая атлетика, дартс, комбинированная эстафета и шахматы. Кроме того, участники сдавали нормативы ГТО.

«Вологодские пенсионеры одержали победу в общекомандном зачете на Всероссийских соревнованиях в Кемерово. Наши ветераны продемонстрировали высокий уровень подготовки в восьми дисциплинах, доказав, что регион обладает неисчерпаемым спортивным потенциалом. Гордимся нашими чемпионами и желаем им успехов и новых побед», – отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Всего в этом году в соревнованиях участвовали 77 команд из регионов Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Финляндии.

Спартакиада пенсионеров России – одно из самых масштабных в Европе спортивных мероприятий для представителей старшего возраста. Она проводится с 2014 года по инициативе Минспорта РФ и Союза пенсионеров России в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».