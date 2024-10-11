Исторический потолок сохранят при ремонте Дворца культуры в Вологде

В областной столице полным ходом идет капитальный ремонт Городского дворца культуры (ГДК) на ул. Ленина, 17. По решению губернатора на эти цели выделено более 47 миллионов рублей из бюджета области. Вчера проведение работ на объекте оценил исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев.

«Подрядчики уже привели в порядок крыльцо и открыли центральный вход. Работы на фасаде близятся к завершению: завтра будет закончен ремонт барельефа на основном фасаде, а через пару дней завершится установка козырьков сзади здания. В ближайшее время начнется монтаж подсветки фасада. Внутри здания работы идут в хорошем темпе. Полностью заменена электрика и забетонированы полы, ремонтируют коридоры, фойе и актовый зал. Сцена актового зала будет модернизирована: установлены ступени с обеих сторон, появится современное сценическое освещение, одежда сцены и новое звуковое оборудование. Обновление ГДК проходит в рамках «Стратегии 2.0» губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, за счет дополнительно выделенного финансирования», – отметил Андрей Накрошаев.

Помимо этого, в актовом зале обновят освещение и смонтируют шумопоглощающий потолок. Сейчас подрядчик занимается штукатуркой стен и готовит их к покраске. Здесь появятся большие витражные окна, они будут изготовлены в течение 10 дней.

В фойе перед зрительным залом решено сохранить исторические элементы потолка: барельефы и розетку. Также здесь будет установлена новая люстра диаметром 1,2 метра.

Добавим, Городской дворец культуры был построен в 1961 году. С того времени капитальный ремонт в здании не проводился. В ГДК работает 136 клубных формирований, а занимаются здесь более 2000 человек.