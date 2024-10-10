Пыль придется вытирать в 2 раза реже: копеечное средство поможет защитить любую мебель

Многие уверены, что бороться с пылью в доме бесполезно, поскольку сразу после уборки она вновь оседает на поверхностях. К сожалению, это действительно так. Однако, если обработать протертую от пыли мебель этим составом, то уборку можно будет проводить в 2 раза реже.

Следует отметить, что пыль в доме представляет опасность для здоровья человека. Например, у людей склонных к аллергии могут обостриться хронические заболевания. Да и мебель, покрытая толстым слоем пыли, вряд ли предаст комнате уютный вид. Поэтому, уборку квартиры необходимо проводить регулярно.

Как избавиться от пыли на долгое время

Прежде чем приступить к обработке поверхностей этим копеечным средством, следует провести полноценную уборку. Для того, чтобы протереть пыль грамотно, нужно очищать поверхности сверху вниз, иначе пыль с верхних полок сразу осядет на только что очищенные места.

Для уборки дома лучше использовать салфетки из микрофибры. Обычная ветошь только размазывает грязь и оставляет некрасивые разводы. Сначала пыль протирают сухой тканью, а затем влажной. После этого, поверхность вытирают на сухо и обрабатывают специальным составом, который станет отталкивать пыль от поверхностей.

Как приготовить состав от пыли

Для приготовления чудодейственного средства, потребуется самый обычный кондиционер для белья. Его растворяют в воде. На 1 часть кондиционера необходимо взять 4 части жидкости. Средство перемешивают и переливают в пульверизатор. Затем, опрыскивают чистую поверхность и протирают сухой салфеткой из микрофибры.

Простое домашнее средство сделает поверхность устойчивой к нарастанию пыли, а мебель станет выглядеть благороднее. Такую обработку можно проводить один раз в месяц после уборки. Перед тем, как использовать состав, лучше проверить, как он повлияет на ту или иную поверхность.