Жир на кухонных поверхностях сойдет сам: секретный лайфхак от опытных домохозяек

К сожалению, любая даже самая современная кухня со временем покрывается жирным налетом. От него не спасают вытяжки, если вы регулярно не протираете шкафчики и не удаляете грязные наросты. Да и саму вытяжку приходиться постоянно протирать и отмывать.

Справиться с жирным налетом задача сложная. Грязь моментально налипает на губку или тряпку, а поверхность чище не становится. Согласитесь, что без хитрости опытных домохозяек решить проблему достаточно трудно. Все дело в том, что нужно знать чем и как снимать жир с кухонной мебели.

Какие средства помогут очистить жир с кухонных полок и шкафчиков

Прежде всего, не пытайтесь использовать губку для мытья посуды. Абразивная поверхность мигом забьется грязью и мочалку придется просто выбросить. Для очистки мебели от жировых наростов, лучше подойдет плотная, но мягкая, фланелевая ткань. Именно она сможет снять намертво прилипший жир.

Средства для мытья можно найти на каждой кухне и прежде всего – это сода. Из пищевого продукта делают кашицу, для чего в соду добавляют немного воды. Затем, подготовленное средство наносят на очищаемую поверхность и выдерживают несколько минут. После этого, кашицу убирают фланелевой тканью. Жир начнет буквально сходить сам.

Если жирный налет застарелый, то в соду можно добавить не воду, а средство для мытья посуды. Оно хорошо разъедает жир даже в холодной воде и без труда справится с задачей. Действовать нужно точно также, то есть нанести мыльно-содовую кашицу на поверхность, а затем протереть влажной тканью.

Когда весь жир будет снят, поверхности дополнительно промывают мыльным раствором, а затем протирают насухо. Чтобы не допустить нарастания жира на мебели, кухню нужно протирать после каждого приготовления жирной пищи, так как именно из-за нее поверхности обрастают налетом, а затем на жир прилипает пыль, что и создает неприятную липкую пленку на всех кухонных поверхностях.