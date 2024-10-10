9 октября произошла мощная вспышка класса X1,8, ставшая одной из самых сильных за последние годы. Она сопровождалась выбросом плазмы в направлении Земли, которая уже движется к нашей планете со скоростью около 1000 км/с.

По прогнозам синоптика Михаила Леуса, этот выброс вызовет мощную магнитную бурю, которая достигнет класса G4 или выше. Начало геомагнитных возмущений ожидается уже сегодня, 10 октября, около полудня. Магнитная буря продлится до конца суток пятницы, 11 октября, с колебаниями интенсивности от средней до очень сильной. В субботу, 11 октября, интенсивность бури снизится до слабого и среднего уровня, а в воскресенье, 12 октября, геомагнитное поле Земли успокоится.

Магнитная буря может оказывать заметное влияние на различные сферы нашей жизни. Возможны перебои с мобильной связью, спутниковым телевидением, а также проблемы в работе высоковольтных сетей. У метеозависимых людей могут наблюдаться головные боли, головокружение, повышение артериального давления, чувство усталости, нарушение сна. В связи с увеличением активности геомагнитного поля, полярные сияния могут наблюдаться в более низких широтах, чем обычно.

Ожидаемая магнитная буря может стать одной из самых сильных и продолжительных в текущем году. 10 и 11 октября Земля окажется под воздействием мощного потока солнечной энергии.

Врачи рекомендуют ложиться спать и вставать в одно и то же время, обеспечить себе полноценный ночной отдых. Старайтесь избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок. Питьевой режим поможет организму лучше переносить негативное влияние магнитной бури. Исключите из рациона тяжелую жирную пищу, отдайте предпочтение легким блюдам. Прогулки на свежем воздухе помогут улучшить самочувствие.