Казанскую церковь отреставрируют в центре Вологды

Церковь Казанской Божьей Матери на Торгу в центре областной столицы планируют отреставрировать. В настоящее время по распоряжению губернатора области выделены денежные средства на подготовку проектно-сметной документации реставрации. Помимо этого, ведутся исследования: проводится поиск и сбор материалов о храме в архивах Вологды, Москвы и Санкт-Петербурга.

Каменный храм был построен в середине XVIII века с помощью прихожан на месте существовавшей деревянной церкви. В советские годы все три главы и крест на колокольне были снесены, а сама колокольня разобрана. Интересно, что в храме под поздней росписью сохранилась уникальная живопись XVIII века. В 2015 году в храме была отслужена первая за 86 лет со времени закрытия Литургия.

В 2025 году начнутся работы по водоотведению. Сохранение уникальной живописи XVIII века – один из ключевых вопросов.

В проект также будет заложено восстановление исторического архитектурного облика церкви: строительство колокольни, благоустройство прихрамовой территории, установка фонарей. Для реализации этих планов будут привлекать и меценатов.