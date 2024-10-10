«Мы зашли слишком далеко». Мордашов выступил с резкой критикой деятельности ЦБ

Деятельность Эльвиры Набиуллиной на посту главы ЦБ сегодня не критикует только ленивый человек. Последнее повышение ставки рефинансирования до 19% только повысил градус критики. Среди противников Набиуллиной появился известный бизнесмен и владелец “Северстали” Алексей Мордашов …

В интервью изданию РБК он заявил, что нынешний уровень ставки, и возможное ее дальнейшее повышение, только тормозит развитие экономики, и способствует повышению инфляции.



Выступая на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) признал необходимость повышения ставки рефинансирования для сдерживания инфляции, однако это должно носить разумные пределы. Нынешняя ситуация ему кажется тревожной, поскольку появились проблемы с финансированием инвестиционных проектов.

«С текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски, с этим связанные. В конечном счете ставка сама становится фактором инфляции. Эти процессы имеют серьезную инерцию, что может привести к торможению экономики. <...> Уровень инфляции в 8–9% не несет в себе таких уж серьезных последствий, а ставка ЦБ на текущих уровнях — и уж тем более ее дальнейший рост — тормозит любое развитие», — заявил Мордашов.

Мордашов подчеркнул важность борьбы с инфляцией, поскольку это негативно влияет на социальную сферу и на бизнес, однако повышением только одной ставки рефинансирования с этим не справится. Действовать нужно «точечно и целенаправленно». Чтобы выбрать оптимальное решение, Мордашов призвал начать дискуссию о влиянии ставки и инфляции на экономику и найти баланс в этом вопросе.

