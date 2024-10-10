Работы по благоустройству сквера у картинной галереи Вологды завершатся в ближайшие дни

Работы по благоустройству картинной галереи Вологды подходят к завершению. В настоящее время территория готова на 96%.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, осталось завершить установку МАФов, закончить монтаж бетонной газонной решетки, провести устройство металлического борта на клумбах и переложить брусчатку на отдельных участках. Также в сквере началась посадка крупномерных сизых елей, которые являются разновидностью голубых елей.

Работы на объекте начались в конце мая этого года. В рамках благоустройства сквера предусмотрено сохранение акцента на памятнике авиаконструктору Сергею Ильюшину с подцветкой, озеленении и советских бетонных клумбах. Пространство дополнено зонами отдыха, освещением, многолетним озеленением и велопарковками. Также было решено заменить бетонную брусчатку на гранит и высадить шестиметровые голубые ели взамен старых.