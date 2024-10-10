С начала года в Вологде произошло 6 ДТП с детьми до 16 лет

С начала года в областной столице произошло шесть аварий с участием детей до 16 лет. Четыре дорожных происшествия случились из-за того, что дети не спешились с велосипеда при переходе дороги. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил исполняющий обязанности мэра Андрей Накрошаев.

Очередной случай произошел на прошлой неделе в центре Вологды. Подросток решил пересечь площадь Возрождения, не слезая с велосипеда. В результате ребенка сбил автомобиль.

«Сейчас, с наступлением осени и ранними сумерками на дорогах нужно быть особенно внимательными. Призываю родителей напомнить детям правила дорожного движения и пояснить, чем может грозить пренебрежение ими. Водителям также необходимо быть максимально осторожными на дорогах», – отметил Андрей Накрошаев.

И. о. мэра призвал водителей снижать скорость перед пешеходными переходами и вблизи школ, а также быть готовыми к внезапному появлению пешеходов на дороге. По его мнению, бдительность позволит сохранить здоровье и жизнь всех участников дорожного движения.