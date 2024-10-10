Алкомаркеты уйдут с рынка Вологодской области. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве заявил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, эту инициативу – о запрете продажи алкоголя на этой неделе поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Филимонова, для начала прорабатывается вопрос о запрете продажи алкогольной продукции около учреждений культуры, а также около учреждений образования, здравоохранения и спорта.

«Чтобы там не собирались алкоголики и не было рядом «Красного и белого» в зданиях галерей, музеев и театров. Чтобы вообще не было таких точек продаж», - заявил Филимонов.

Также, по словам главы региона, правительство области готовит «сюрпризы» для алкомаркетов.