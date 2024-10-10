Алкомаркеты уйдут с рынка Вологодской области. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве заявил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, эту инициативу – о запрете продажи алкоголя на этой неделе поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По словам Филимонова, для начала прорабатывается вопрос о запрете продажи алкогольной продукции около учреждений культуры, а также около учреждений образования, здравоохранения и спорта.
«Чтобы там не собирались алкоголики и не было рядом «Красного и белого» в зданиях галерей, музеев и театров. Чтобы вообще не было таких точек продаж», - заявил Филимонов.
Также, по словам главы региона, правительство области готовит «сюрпризы» для алкомаркетов.
«По поводу «Бристолей» и «Красного и белого» у нас заготовлены сюрпризы. Даю намек – они уйдут с рынка Вологодской области в силу того, что мы примем законодательство и в ближайшее время мы об этом объявим. Законы вступят в силу 1 марта следующего года. Это и ограничения, и запрет продажи алкоголя. Это будет мудро и гибко регламентировано. Но мы вынуждены сделать такой шаг. О нем мы объявим чуть позже. Скоро будет опубликован сам текст такого законопроекта», - пояснил глава региона.