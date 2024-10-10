Более 1 млрд рублей инвестировали в проекты молочной отрасли на Вологодчине

По итогам реализации 12 инвестпроектов удалось увеличить объемы производства молока и существующие мощности сельхозорганизаций региона.

«В этом году в Вологодской области уже завершена реализация 12 инвестиционных проектов в молочной отрасли общим объемом инвестиций более миллиарда рублей. В настоящее время в работе 11 проектов в молочном животноводстве, которые рассчитаны на 2024-2026 годы. Это проекты на сумму почти четыре миллиарда рублей», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Реализующиеся проекты включают как строительство новых производственных объектов, так и реконструкцию или модернизацию существующих.

«Результат от реализации инвестпроектов уже заметен. К текущему дню произведено почти 497 тысяч тонн молока. Рост к показателю предыдущего сезона составил 4,9%», – добавил Георгий Филимонов.

Выросла и продуктивность дойного стада. На данный момент этот показатель составляет 6 869 килограммов, что на 242 килограмма больше, чем в прошлом году.

Лидерами по производству молока традиционно остаются Вологодский и Грязовецкий округа, а также Шекснинский район.