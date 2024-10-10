Стал известен претендент на должность главы Вытегорского района

[ Общество ]

Вологодские telegram-каналы сообщают, что появился первый претендент на должность главы Вытегорского района. Им может стать Юрий Жаворонков, который в последнее время работал заместителем главы Вологодского округа, а до этого занимал должность заместителя главы администрации Дмитровского городского округа Подмосковья.

Как считают авторы telegram-каналов, Вытегорский район, несмотря на географическую удаленность, достаточно близок к Подмосковью, поскольку именно в Вытегорском районе появилась школа «Корабелы Прионежья» при активном участии сенатора Юрия Воробьева, чей сын Андрей Воробьев является губернатором Московской области.

Напомним, что главы Вытегорского района Александр Зимин в сентябре ушел в отставку.

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