Устюжанин случайно застрелил своего приятеля из ружья

[ Происшествия ]

Трагедия произошла 1 июня этого года в деревне Кузьминская Выставка Великоустюгского района. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Вечером компания приятелей распивала алкоголь в сарае около дома 46-летнего собственника. В какой-то момент хозяин захотел пострелять из охотничьего ружья в воздух. Мужчина нажал на курок, но ружье дало осечку.

Тогда устюжанин сел на крыльцо, положил ружье себе на колени, направив в сторону сарая. В это время произошел затяжной выстрел: пуля попала в 43-летнего мужчину, находившегося в сарае. Он получил слепое дробовое ранение спины с повреждением по ходу раневых каналов внутренних органов. Стрелявший пытался оказать ему первую помощь, но от полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Великоустюгский районный суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности. Устюжанин полностью согласился с обвинениями. Суд назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы ежемесячно в доход государства.

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Фото: пресс-служба судов Вологодской области
 

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