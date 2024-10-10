Ежегодные Беловские чтения пройдут на Вологодчине в октябре

С 21 по 26 октября в Вологодской области пройдут XI Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия».

Василия Иванович Белов – один из ярчайших представителей «Деревенской прозы». С 2014 года на Вологодчине проходит Всероссийский научно-просветительский литературный форум, посвящённый изучению и популяризации наследия писателя. Проект включает в себя мероприятия для различной аудитории, рассчитанные на широкие круги почитателей творчества писателя, способствует распространению русского языка и литературы, а также духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи через литературу.

В рамках чтений организуются литературные марафоны, научные семинары, круглые столы, конкурсы, выставки, спектакли и экскурсии, Беловские диктанты для школьников и взрослых. В форуме принимают участие ведущие учреждения культуры и образования региона.

В этом году почетными гостями Беловских чтений вновь станут ближайшие родственники писателя – супруга Ольга Сергеевна и дочь Анна Васильевна.

Программа XI Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия»

21 октября

14:00 Открытие XI Всероссийских Беловских чтений. Встреча с членом Союза писателей России Олегом Трушиным. Вологодская областная универсальная научная библиотека. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1, конференц-зал.

15:00 Торжественное подведение итогов Всероссийского конкурса современной прозы имени В.И. Белова «Все впереди». Вологодская областная универсальная научная библиотека. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1, зал № 20.

16:00 Творческая встреча с писателями. Вологодская областная универсальная научная библиотека. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1, конференц-зал.

22 октября

10:00 Научная конференция «В.И. Белов и его время в проблемном поле гуманитарных и общественных наук». Вологодская областная универсальная научная библиотека, Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1, конференц-зал; Вологодский государственный университет, Вологда, ул. Ленина, д. 15, пр. Победы, д. 37; Череповецкий государственный университет, Череповец, ул. Горького, д. 14.

10:00 Литературный онлайн-марафон «Читаем Белова». Музей-квартира В. И. Белова. Вологда, ул. Октябрьская, д. 10, кв. 4.

14:00 Круглый стол «Литературное наследие Вологодчины», посвященный творчеству Александра Яшина, Александра Романова, Ольги Фокиной, Виктора Астафьева. Вологодская областная универсальная научная библиотека. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1, зал № 20.

23 октября

Церемония возложения цветов к памятнику В. И. Белова. Площадка у памятника В. И. Белову. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1.

10:00 Круглый стол по проблемам социально-экономического развития сельских территорий. Вологодский научный центр Российской академии наук. Вологда, ул. Горького, д. 56а.

11:00 Экскурсия по выставке фотохудожника Николая Карачёва «Окрестности Тимонихи» (выставка работает с 1 по 31 октября). Вологда, сквер на ул. Пушкинская.

18:00 Показ архивной видеозаписи юбилейного вечера, посвящённого 65-летию В. И. Белова (1997 г., из архива Студии А. Васина-Макарова). Обзорная экскурсия по музею. Музей-квартира В. И. Белова. Вологда, ул. Октябрьская, д. 10, кв. 4.

Беловский диктант. Образовательные учреждения города Вологды

24 октября

10:00 IX Литературный семинар молодых авторов им. В И. Белова. Центр писателя В.И. Белова. Вологда, ул. Щетинина, д. 5.

15:00 Беловский диктант. Вологодская областная универсальная научная библиотека. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1, зал № 12.

16:00 Открытие выставки, посвященной поэтическому наследию писателя В. И. Белова. Музей-квартира В. И. Белова. Вологда, ул. Октябрьская, д. 10, кв. 4.

17:30 Фильм «Целуются зори». Вологодская областная универсальная научная библиотека. Вологда, ул. М. Ульяновой, 1, зал № 12.

25 октября

18:00 «Родная речь». Театральное прочтение рассказов Бориса Шергина, Василия Белова и Василия Шукшина в исполнении Владимира Борисова (Санкт-Петербург). Музей-квартира В. И. Белова. Вологда, ул. Октябрьская, д. 10, кв. 4.

26 октября

10:00 Экскурсии в Музей-квартиру В. И. Белова. Музей-квартира В. И. Белова. Вологда, ул. Октябрьская, д. 10, кв. 4. По предварительной записи.

10:00 Пешеходная экскурсия по Беловским местам Вологды. Вологодская областная универсальная научная библиотека. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1. По предварительной записи.

15:00 «Один на дороге. Цикл рассказов Василия Шукшина». Театральное прочтение в исполнении Владимира Борисова (Санкт-Петербург). Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Вологодская область, г. Кириллов.

15:00 Творческие встречи с известными писателями и поэтами IX Литературного семинара молодых авторов имени писателя Василия Белова. Городская библиотека № 4, Вологда, ул. Мира, д. 7; Городская библиотека № 8, Вологда, ул. Трактористов, д. 5; Городская библиотека № 13, Вологда, Тепличный мкр., д. 4/2.

17:30 Вечер «Наша молодость жаркая» IX Литературного семинара молодых авторов имени писателя Василия Белова. Центр писателя В. И. Белова. Вологда, ул. Щетинина, д. 5.

21 - 26 октября Беловская неделя в учреждениях образования и культуры.

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