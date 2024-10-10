Бронзовый почтальон появился у вологодского Главпочтамта

[ Общество ]

У здания Главпочтамта Вологды установили бронзового почтальона. Этот арт-объект стал третьим из 8 скульптур, которые будут установлены в областной столице.

Автор арт-объекта - скульптор Игорь Бурганов, которого на создание «Почтальона» вдохновила знаменитая песня «Вологда».

Напомним, ранее в областном центре уже появились фигуры «Девочки с мороженым» и «Темноглазой». В ближайшее время в Вологде появятся еще пять фигур – «Песняры», «Гармонист», «Свадьба», «Букет» и скульптура «Вологодское масло». Все они будут установлены в центральной части города.

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