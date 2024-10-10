Вологодский «Олимп» сыграл вничью с ФК «Череповец – СШОР Витязь»

ФК «Череповец - СШОР Витязь» сыграл вничью с вологодским «Олимпом» в заключительном туре первенства МФФ «Золотое кольцо».

Череповчане вышли на матч уже в статусе действующих чемпионов турнира, вологжане же боролись до последнего, чтобы не оказаться в самом низу турнирной таблицы. Дубль Елисея Снегирева на 10-й и 45-й минутах отправил команды на перерыв при счёте 2:0 в пользу вологжан.

На первой же минуте второго тайма 7-й номер «Олимпа» забил свой третий мяч в матче и седьмой в сезоне, доведя счёт до крупного 3:0.

В какой-то момент могло показаться, что «олимповцы» одержат свою третью победу в сезоне. Однако череповчане «вернулись в матч» на 68-й минуте встречи после гола Михаила Карамышева. Спустя две минуты «жёлто-чёрные» заработали пенальти, который реализовал Мирон Беляев, а спустя ещё пять минут он оформил дубль, сравнял счёт и подвёл итог матчу - 3:3.

«Череповец - СШОР Витязь», набрав 41 очко в 16 матчах, досрочно стал победителем первенства МФФ «Золотое кольцо» и теперь примет участие в итоговом турнире за право выхода во вторую лигу. Сроки и место проведения турнира будет известно позднее.

Второе место занял ФК «Родник», третье - кировский «Фанкон». Вологодский «Олимп» в свой первый сезон на взрослом уровне занял 7-е место, опередив «молодёжку» ярославского «Шинника» и «СШ им. Г. А. Ярцева» из Костромы.