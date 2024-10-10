Бывший вологодский чиновник стал министром в Смоленской области

Бывший заместитель начальника департамента внутренней политики правительства Вологодской области Петр Мухин возглавил министерство по внутренней политике правительства Смоленской области. О назначении Мухина главой смоленского министерства сообщает Readovka67.ru.

В правительстве Вологодской области Мухин работал около 10 лет, до этого отметился в ряде вологодских СМИ. Из органов власти Вологодской области уволился в начале этого года вместе со своей супругой Марией Соколовой, которая занимала должность начальника управления информационной политики при бывшем губернаторе Олеге Кувшинникове.