Бывший вологодский чиновник стал министром в Смоленской области

[ Общество ]

Бывший заместитель начальника департамента внутренней политики правительства Вологодской области Петр Мухин возглавил министерство по внутренней политике правительства Смоленской области. О назначении Мухина главой смоленского министерства сообщает Readovka67.ru.

В правительстве Вологодской области Мухин работал около 10 лет, до этого отметился в ряде вологодских СМИ. Из органов власти Вологодской области уволился в начале этого года вместе со своей супругой Марией Соколовой, которая занимала должность начальника управления информационной политики при бывшем губернаторе Олеге Кувшинникове.    

Теги:
назначения министр
 

Последние новости

Казанскую церковь отреставрируют в центре Вологды
Михаил Леус: Готовьтесь к «космическому шторму» — Мощная магнитная буря накроет Россию
Работы по благоустройству сквера у картинной галереи Вологды завершатся в ближайшие дни
«Мы зашли слишком далеко». Мордашов выступил с резкой критикой деятельности ЦБ
С начала года в Вологде произошло 6 ДТП с детьми до 16 лет
Алкомаркеты уйдут с рынка Вологодской области
Более 1 млрд рублей инвестировали в проекты молочной отрасли на Вологодчине
Стал известен претендент на должность главы Вытегорского района
Устюжанин случайно застрелил своего приятеля из ружья
Ежегодные Беловские чтения пройдут на Вологодчине в октябре