Смертельная авария произошла накануне под Белозерском

Смертельная авария произошла накануне в Белозерском округе при столкновении легкового автомобиля Киа Рио и Газели. Авария произошла около половины девятого вечера на трассе Череповец-Белозерск-Липин Бор.

По информации регионального УМВД, на 83-м километре трассы легковой автомобиль Киа Рио начал обгонять грузовой МАЗ. На встречной полосе произошло лобовое столкновение «корейца» с автомобилем Газель.

«В результате ДТП погибли пассажиры Киа, мужчины 1988 г.р. и 1994 г.р. Водитель Киа получил травму головы и госпитализирован. И водитель, и пассажиры Киа, по предварительным данным, были не пристегнуты ремнями безопасности», - уточнили в пресс-службе УМВД.

Травмы в аварии также получили водитель и две пассажирки Газели.