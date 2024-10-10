Михаил Мишустин сделал резонансное заявление о будущем Москвы

Экономическая и общественная жизнь в России резко меняется. На смену старой элите, для которой приоритетом являются западные ценности, приходит новая, готовая защищать интересы страны. У россиян появилась надежда, что экономическая модель развития, с упором на Москву, также претерпит свои изменения.

По крайней мере об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Сложившаяся международная обстановка, санкционное давление Запада заставляет российские власти обращать внимание на развитие экономики российских регионов. В приоритете значатся те губернии, через которые проходят важные международные транспортные коридоры.

«Появляются центры экономической активности там, где раньше их никогда не было. Усиливается индустриальный потенциал Поволжья, Урала, Сибири. Раскрывается туристическая привлекательность Алтая, Северного Кавказа, Крыма... Разрабатываются единые стандарты обновления опорных населенных пунктов, ведется подготовка и реализация мастер-планов развития городов», — отметил премьер.

Каждый регион России уникален по своему, и в каждом регионе есть собственный экономический потенциал, который требует развития. Поэтому правительство намерено отказаться от экономической стратегии, когда все ресурсы и люди стекались в мегаполисы, и больше всего от этого как раз и выигрывала Москва.

Очень хочется верить, что за словами последуют и действия. Пострадает ли от этого столица нашей родины? Я думаю, москвичам особо переживать не стоит. В Москве на сегодня мощная промышленность, отличная туристическая инфраструктура, так что город может существовать за счет собственных средств.

