Михаил Мишустин сделал резонансное заявление о будущем Москвы

[ Экономика ]
Автор:
Алексей Колосков

Экономическая и общественная жизнь в России резко меняется. На смену старой элите, для которой приоритетом являются западные ценности, приходит новая, готовая защищать интересы страны. У россиян появилась надежда, что экономическая модель развития, с упором на Москву, также претерпит свои изменения. 

По крайней мере об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Сложившаяся международная обстановка, санкционное давление Запада заставляет российские власти обращать внимание на развитие экономики российских регионов. В приоритете значатся те губернии, через которые проходят важные международные транспортные коридоры.  

«Появляются центры экономической активности там, где раньше их никогда не было. Усиливается индустриальный потенциал Поволжья, Урала, Сибири. Раскрывается туристическая привлекательность Алтая, Северного Кавказа, Крыма... Разрабатываются единые стандарты обновления опорных населенных пунктов, ведется подготовка и реализация мастер-планов развития городов», — отметил премьер.

Каждый регион России уникален по своему, и в каждом регионе есть собственный экономический потенциал, который требует развития. Поэтому правительство намерено отказаться от экономической стратегии, когда все ресурсы и люди стекались в мегаполисы, и больше всего от этого как раз и выигрывала Москва.

Очень хочется верить, что за словами последуют и действия. Пострадает ли от этого столица нашей родины? Я думаю, москвичам особо переживать не стоит. В Москве на сегодня мощная промышленность, отличная туристическая инфраструктура, так что город может существовать за счет собственных средств. 
 

Теги:
экономика Россия
globallookpress.com
 

Последние новости

Казанскую церковь отреставрируют в центре Вологды
Михаил Леус: Готовьтесь к «космическому шторму» — Мощная магнитная буря накроет Россию
Работы по благоустройству сквера у картинной галереи Вологды завершатся в ближайшие дни
«Мы зашли слишком далеко». Мордашов выступил с резкой критикой деятельности ЦБ
С начала года в Вологде произошло 6 ДТП с детьми до 16 лет
Алкомаркеты уйдут с рынка Вологодской области
Более 1 млрд рублей инвестировали в проекты молочной отрасли на Вологодчине
Стал известен претендент на должность главы Вытегорского района
Устюжанин случайно застрелил своего приятеля из ружья
Ежегодные Беловские чтения пройдут на Вологодчине в октябре