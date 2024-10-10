Житель Никольского округа погиб от неосторожного курения

Крупный пожар случился накануне в деревне Тарасово Никольского округа. Около полуночи в деревне загорелся частный дом.

По информации регионального управления МЧС, в результате пожара полностью сгорели частный дом и расположенная рядом баня. Общая площадь пожара составила 107 квадратных метров.