Житель Никольского округа погиб от неосторожного курения

Крупный пожар случился накануне в деревне Тарасово Никольского округа. Около полуночи в деревне загорелся частный дом.
По информации регионального управления МЧС, в результате пожара полностью сгорели частный дом и расположенная рядом баня. Общая площадь пожара составила 107 квадратных метров.
«В комнате, где располагался очаг возгорания, был обнаружен погибший 52-летний мужчина – собственник дома. Специалисты МЧС России предполагают, что причиной трагедии стала неосторожность при курении», - уточнили в ведомстве.