Житель Никольского округа погиб от неосторожного курения

[ Происшествия ]

Крупный пожар случился накануне в деревне Тарасово Никольского округа. Около полуночи в деревне загорелся частный дом.

По информации регионального управления МЧС, в результате пожара полностью сгорели частный дом и расположенная рядом баня. Общая площадь пожара составила 107 квадратных метров.

«В комнате, где располагался очаг возгорания, был обнаружен погибший 52-летний мужчина – собственник дома. Специалисты МЧС России предполагают, что причиной трагедии стала неосторожность при курении», - уточнили в ведомстве.

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