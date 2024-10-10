Сергей Жестянников заявил о создании на Вологодчине кузницы кадров молодых управленцев

Спикер Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников обсудил создание в регионе «Центра роста» с проректором Мастерской управления «Сенеж» Сергеем Бочаровым. Центры должны стать своеобразной кузницей кадров молодых управленцев.

На основании модели создания регионального центра развития компетенций государственных и муниципальных служащих, предложенной мастерской управления «Сенеж», принято решение о создании «Центра роста» на территории Вологодской области. Место станет точкой привлечения молодых профессионалов.

«Запуск «Центра роста» на Вологодчине планируем на 2025 год. В первую очередь, опираемся на региональный опыт. Нужно включать в эту механику несколько основных стейкхолдеров региона. Уверен, что создание центра сыграет важную роль в развитии системы публичной власти в регионе и станет значимым институтом в этой области, - рассказал Сергей Жестянников.

В России в настоящее время активно развиваются центры развития компетенций государственных гражданских и муниципальных служащих. В настоящее время уже функционирует 55 центров и более 200 при вузах.

«С коллегами ориентируемся на региональный опыт. Маршрутизация такого центра на Вологодчине должна быть четко и грамотно построена. В перспективе должна появиться отдельная структура профессионального определения, которая занимается только работодателями. Это позволит существенно улучшить взаимодействие между работодателями и специалистами», - отметил Сергей Бочаров.

Добавим, что центр развития компетенций государственных гражданских и муниципальных служащих области создается на территории России по поручению президента.