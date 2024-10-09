Сокольские предприятия внедряют бережливое производство

Сокольские предприятия подводят промежуточные итоги первого этапа участия в федеральном проекте «Производительность труда». Местные ДОК и ЦБК планируют принимать участие в этом нацпроекте в течение трёх лет.



Проектный офис бережливого производства заработал на ЦБК в мае: команда специалистов сделала расчеты эффективности работы оборудования, провела диагностику потока производства бумаги и выявила «узкие места». В результате были получены рекомендации и дополнительные возможности для улучшения качества полотна, роста производительности труда и сокращения внеплановых простоев.



На первом этапе были внедрены элементы 5С и организовано ведение производственного анализа на продольно-резательном станке, разработан стандарт на промывку сеточной части бумагоделательной машины. Специалисты прошли обучение по двум практическим модулям, научились стандартизированной работе по обследованию и оценке производительности оборудования. За полгода коллектив подготовил двух внутренних тренеров по обучению инструментам бережливого производства, которые подтвердили квалификацию в АНО «Федеральный центр компетенций».

- Для участия в федеральном проекте мы выбрали участок продольно-резательного станка и упаковки. В ходе анализа эффективности линии были выявлены проблемные точки, которые могли привести к снижению сортности бумаги. Однако проектный офис своевременно выявил системные недостатки и в рамках проекта разработал соответствующий стандарт, найдя лучший способ выполнения производственных операций. По итогам работы нам удалось повысить выработку продукции в сравнении с прошлым годом, - рассказал генеральный директор Сокольского ЦБК Григорий Иванов.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в соответствии с указом президента Российской Федерации В.В. Путина. Паспорт проекта утвержден советом при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам в 2018 году. Основная задача – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год за счет внедрения технологий бережливого производства.



