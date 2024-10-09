Старые кирпичи еще пригодятся: топ – 3 способа использовать строительный материал на дачном участке

Если после очередного ремонта, на вашем участке осталось приличное количество кирпичей, то не спешите от них избавляться. Такой строительный мусор можно с пользой применить на дачном участке, креативно его украсив. Просто удивительно, как груда старых кирпичей преобразит пространство сада, сделает его ярким, индивидуальным и неповторимым.

Топ – 3 способа использовать старые кирпичи на дачном участке

№1. Садовая дорожка и бордюр для клумбы

Самое простое и распространенное использование кирпичей – это превратить их в красивую дорожку или сделать ограждение для клумбы. Такие задачи не потребуют особых навыков. Самую простую дорожку, ведущую в зону отдыха, сделать совсем не сложно. Для этого, просто выкапывают грунт на глубину кирпича и ширину предполагаемой тропинки, затем почву хорошо утрамбовывают и выкладывают туда кирпичи, создавая узор и оставляя между ними небольшие зазоры. После этого, промежутки между кирпичами следует засыпать песком.

Чтобы огородить кирпичами клумбу, нужно выкопать неглубокую траншею вокруг клумбы, установить кирпичи и прикопать их грунтом.

№2. Скамейка для зоны отдыха

Создать массивную скамейку для сада помогут старые кирпичи. Это немного сложнее, чем выложить дорожку, но такой элемент декора изумит гостей и соседей по дачному участку. Для изготовления скамейки, кирпичи складывают в виде широкой кирпичной стенки, используя цементный раствор. Чтобы на скамейке было удобно сидеть, сверху делают сиденье из досок.

№3. Садовый гриль

В дополнение к кирпичной скамейке, в зоне отдыха можно создать уникальный садовый очаг или гриль для приготовления шашлыков и барбекю.

Построить садовый гриль проще, чем кажется. Для этого, расчищают площадку равную размеру будущего очага и при помощи цементного раствора складывают конструкцию желаемой формы и высоты. Затем, гриль оставляют для высыхания кладки. При желании цементные швы шлифуют, чтобы поверхность стала более гладкой.