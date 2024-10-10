Народные приметы на 10 октября 2024 года: почему нельзя стричь волосы на Савватия Пчельника

Православные христиане 10 октября чтут память Савватия Соловецкого, основателя Соловецкого монастыря. В народном календаре, праздник получил название Савватий Пчельник, так как к этому дню заканчивали собирать мед из ульев и начинали готовить пчел к зиме.

В народной традиции, день Савватия Пчельника окружен множеством примет и запретов. Например, утром нельзя долго спать, считается, что долгий сон поспособствует ухудшению здоровья. Поэтому, сразу после пробуждения нужно встать с постели и браться за работу.

Также, день считался плохим для решения любых финансовых вопросов. Люди верили, что даже заработанные в этот день средства быстро разойдутся на непредвиденные траты.

Супруги не должны пользоваться вещами друг друга. Даже носовой платок может поспособствовать разладу в семье. Кроме этого, ссоры между мужем и женой могут отпугнуть удачу.

На день Пчельника категорически запрещено стричь волосы, так как можно состричь удачу или развернуть свою жизнь к нищете и бедности. Также, нельзя и окрашивать волосы, поскольку успех может отвернуться. Чтобы не испытывать судьбу, даже кончики волос старались не трогать.

Согласно народным поверьям, на Савватия Пчельника пчелиная королева улетает в улей и забирает с собой ключи от лета. Поэтому, с 10 октября начинается осеннее похолодание и осень окончательно вступает в свои права.

С этого дня пчелы улетают в улья на зимовку

Чтобы привлечь в дом удачу, на праздник обязательно подавали к трапезе мед. С древних времен люди знали о целебных свойствах меда и были уверены, что праздничное угощение защитит здоровье на всю зиму.

Приметы о погоде: