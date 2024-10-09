Вологодские синоптики предупреждают о серьезной гололедице

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Вологодские синоптики рассказали о сильном гололеде, который ожидается сегодня ночью на территории региона. Днем в области выпало достаточно большое количество осадков. А ночью столбики термометров опустятся до отметки в -5 градусов.  

«В связи с понижением температуры в ночь на четверг до -5 градусов местами на дорогах Вологодской области ожидается первая в этом сезоне гололедица. Будьте осторожны», - предупреждают синоптики.

Вологодским водителям рекомендуют отказаться от запланированных поездок, поскольку мало кто из них успел поменять летнюю резину на зимнюю.

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Вологодские синоптики предупреждают о серьезной гололедице
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