Вологодские синоптики предупреждают о серьезной гололедице

Вологодские синоптики рассказали о сильном гололеде, который ожидается сегодня ночью на территории региона. Днем в области выпало достаточно большое количество осадков. А ночью столбики термометров опустятся до отметки в -5 градусов.

«В связи с понижением температуры в ночь на четверг до -5 градусов местами на дорогах Вологодской области ожидается первая в этом сезоне гололедица. Будьте осторожны», - предупреждают синоптики.

Вологодским водителям рекомендуют отказаться от запланированных поездок, поскольку мало кто из них успел поменять летнюю резину на зимнюю.