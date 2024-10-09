Награда «За верность родительскому долгу» учреждена в Вологодской области

[ Общество ]

В Вологодской области учреждена новая награда «За верность родительскому долгу». Соответствующий закон принят на сессии депутатами регионального заксобрания.

«Этим почетным знаком мы отмечаем вклад родителей, которые воспитывают детей первой группы инвалидности с детства. Кроме того, принято решение о выплате вознаграждения в размере 20 тысяч рублей», - рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Награда будет вручаться родителям, которые постоянно ухаживают за проживающими с ними детьми-инвалидами. При этом с момента установления инвалидности ребенка должно пройти не менее 16 лет.  

«Родители, которые большую часть своей жизни ухаживают за тяжелобольными детьми первой группы или детьми с инвалидностью, нуждающимися в постоянном постороннем уходе - это особая категория, которую необходимо выделить отдельно. Награда их вдохновит, еще раз подчеркнет, что они в периметре нашего особого внимания», - пояснила советник губернатора области по инклюзии и доступной среде Анна Хрястунова.

Закон об утверждении новой награды вступит в силу с 1 января в 2025 года. На его реализацию будет выделено около 35 миллионов рублей из областного бюджета.

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